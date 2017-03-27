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27 марта 2017, 08:50

Автомобили

Медведев подписал постановление об ограничениях для начинающих водителей

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в ПДД, сообщает "Газета.ру".

Согласно документу, если у водителя со стажем до двух лет нет на машине знака "Начинающий водитель", то возможен запрет эксплуатации такого автомобиля.

В постановлении уточняется, что такие меры направлены на снижение аварийности с участием начинающих водителей.

Кроме того, изменения касаются возможности буксировки управляемыми начинающими водителями других транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах и управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные и опасные грузы.

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