Медведев подписал постановление об ограничениях для начинающих водителей

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Дмитрий Медведев подписал постановление, вносящее изменения в ПДД, сообщает "Газета.ру".

Согласно документу, если у водителя со стажем до двух лет нет на машине знака "Начинающий водитель", то возможен запрет эксплуатации такого автомобиля.

В постановлении уточняется, что такие меры направлены на снижение аварийности с участием начинающих водителей.

Кроме того, изменения касаются возможности буксировки управляемыми начинающими водителями других транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах и управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные и опасные грузы.