Личные автомобили россиян предложили ставить на военный учет

24 июля, 07:31
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Минобороны предложило ставить личные автомобили россиян на военный учет. Ведомство планирует изменить перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае военного положения.
Как рассказали "Известиям" в министерстве, специалисты разработали проект "О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151". В документе сказано, что в список войдут машины категории технического регламента Таможенного союза "М1" (легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют не более восьми мест для сидения).
Предпочтение будет отдаваться отечественным внедорожникам (УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163). Отмечается, что речь не идет об изъятии автомобилей у собственников. Предполагается, что военные будут передвигаться на гражданских машинах только до тех пор, пока со складов резерва не поступят штатные машины.
Ранее стало известно, что военные кафедры в вузах планируется реформировать, чтобы улучшить систему подготовки. Предполагается объединить их с учебными военным центрами. Минобороны планирует расширить существующие объемы и программы военной подготовки в гражданских вузах.
Сейчас кафедры в вузах готовят офицеров, сержантов и рядовых запаса. В учебных центрах же выпускают кадровых офицеров в соответствии с потребностями вооруженных сил. Теперь центр, обучающий по всем направлениям. появится в каждом вузе. Он будет реализовывать все три программы военного обучения: подготовка офицеров запаса, подготовка кадровых офицеров, подготовка рядовых и сержантов запаса.
Предполагается также, что после реформы выпускники станут основным источником оплачиваемого резерва, который сейчас создается в РФ, добавил Панков.
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