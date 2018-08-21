Названы самые продаваемые автомобили в мире

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Toyota Corolla оказалась самым продаваемым автомобилем в мире по итогам первой половины 2018 года, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

За шесть месяцев в мире приобрели 611 тысяч машин этой модели – это практически те же цифры, что и за аналогичный период в прошлом году.

Второе место в рейтинге досталось Ford F-Series – 537 тысяч экземпляров за полгода, что почти на 3% выше прошлогоднего результата.

Замыкает тройку Volkswagen Golf. Машин этой модели продали 442 тысячи. В пятерку входят Honda Civic и Toyota RAV4 – 425 тысяч и 409 тысяч проданных авто соответственно.

В Топ-10 также представлены Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Silverado.

Ранее "Автостат" назвал самые популярные в Москве модели автомобилей. Рейтинг возглавила Kia Rio – эту модель в первом и втором кварталах 2018 года купило 7 120 человек.