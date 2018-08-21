Названы самые продаваемые автомобили в мире

Фото: depositphotos/huettenhoelscher
Toyota Corolla оказалась самым продаваемым автомобилем в мире по итогам первой половины 2018 года, следует из данных аналитического агентства "Автостат".
За шесть месяцев в мире приобрели 611 тысяч машин этой модели – это практически те же цифры, что и за аналогичный период в прошлом году.
Второе место в рейтинге досталось Ford F-Series – 537 тысяч экземпляров за полгода, что почти на 3% выше прошлогоднего результата.
Замыкает тройку Volkswagen Golf. Машин этой модели продали 442 тысячи. В пятерку входят Honda Civic и Toyota RAV4 – 425 тысяч и 409 тысяч проданных авто соответственно.
В Топ-10 также представлены Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo, Honda CR-V, Toyota Camry и Chevrolet Silverado.
Ранее "Автостат" назвал самые популярные в Москве модели автомобилей. Рейтинг возглавила Kia Rio – эту модель в первом и втором кварталах 2018 года купило 7 120 человек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: