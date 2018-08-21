Фото: kalashnikov.media
Концерн "Калашников" впервые представил гражданские электромотоцикл и электромобиль. Об этом сообщается на сайте "Калашников media".
Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае аварии. Кроме того, электрокар прост в использовании и требует минимального техобслуживания. Максимальная скорость, которую способен развить автомобиль, составляет 80 километров в час запасом хода до 150 километров.
Электромотоцикл UM-1 (Urban Moto) отличается простотой в эксплуатации, пониженным уровнем шума и минимальными требованиями в обслуживании. Байк развивает скорость до 100 километров в час. В мотоцикле используются аккумуляторы LiFePO4 и LiPO.
Летом 2018 года в пользование столичного ГИБДД поступили 30 электромотоциклов "ИЖ Пульсар" и четыре электромобиля "Овум" также произведенные концерном "Калашников". По сравнению с традиционными моделями мотоциклов, электрические мотоциклы обладают рядом заметных преимуществ.
В мотоциклах полностью отсутствуют выбросы выхлопных газов в атмосферу, и их можно использовать в лесопарковых зонах. Также у мотоциклов низкий уровень шума, поэтому они подходят для работы в жилых кварталах и на крупных спортивных объектах.
Без подзарядки электромотоцикл может проехать 150 километров, что вполне достаточно для выполнения значительной части задач. Заряжается он примерно 1,5 часа. Стоимость электробайков отечественного производства в три раза ниже стоимости европейских аналогов – один мотоцикл стоит 600 тысяч рублей.
Ранее также стало известно, что концерн поставит московскому Центру организации дорожного движения (ЦОДД) 100 комплектов камер с нейросетью.
Видеокомплекс совместим с системой телеобзора ЦОДД и подключен к интеллектуальной транспортной системе столицы. Он способен фиксировать обстановку на улицах и анализировать причины возникновения заторов и ДТП.
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