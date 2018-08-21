Суд рассмотрит иск ФСО к Ярмольнику за разбитый Mercedes-Benz 4 сентября

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Хамовнический суд отложил рассмотрение иска ФСО РФ о взыскании с актера Леонида Ярмольника 800 тысяч рублей за поврежденный в аварии автомобиль Mercedes-Benz.
"Заседание отложить на 4 сентября в 14:30", − цитирует решение судьи Агентство "Москва".
Уточняется, что судебное заседание перенесли для сбора дополнительных доказательств по делу. В частности, ФСО должна будет предоставить техпаспорт иномарки, а в ГИБДД направят запрос для получения более подробной информации о ДТП.
Как отметил представитель ФСО, ремонт разбитого авто оценивается в 1 миллион 234 тысячи рублей, а страховка смогла покрыть лишь 400 тысяч рублей. По этой причине недостающие 833 тысячи рублей ведомство намерено взыскать с Ярмольника.
Адвокат актера, в свою очередь, пояснил, что его клиент не отрицает сам факт ДТП, но согласен оплатить меньшую сумму. "По делу была проведена оценочная экспертиза, которая показала, что сумма ремонта значительно ниже и составляет 710 тысяч рублей", − уточнил представитель защиты. Ярмольник в суд не явился.
По информации ФСО, ДТП с участием четырех машин, включая принадлежащий ведомству Mercedes-Benz, произошло 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте. Виновником аварии был Леонид Ярмольник, добавили в ФСО.
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