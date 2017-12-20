Источник рассказал о планах по реформированию ГИБДД

20 декабря, 18:11
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
ГИБДД России не будут объединять с патрульно-постовой службой (ППС), реформу ведомства проведут поэтапно. Главной целью станет разгрузка инспекторов от бумажной работы.
"На ДТП сотрудники ДПС выезжать практически перестанут, рассмотрение административных дел будет сведено к минимуму, а группы разбора будут фактически упразднены – если человек не согласен с решением все обжалование будет идти через суд", – цитирует осведомленного источника "Газета.ру". По словам собеседника издания, протоколы о нарушениях будут выписывать в электронной форме.
Другой источник из крупной страховой компании также подтвердил информацию о том, что работа Госавтоинспекции претерпит изменения.
Ранее неоднократно возникали слухи о том, что ГИБДД объединят с ППС. Однако эту информацию всегда опровергали представители МВД.
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