Источник рассказал о планах по реформированию ГИБДД

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

ГИБДД России не будут объединять с патрульно-постовой службой (ППС), реформу ведомства проведут поэтапно. Главной целью станет разгрузка инспекторов от бумажной работы.

"На ДТП сотрудники ДПС выезжать практически перестанут, рассмотрение административных дел будет сведено к минимуму, а группы разбора будут фактически упразднены – если человек не согласен с решением все обжалование будет идти через суд", – цитирует осведомленного источника "Газета.ру". По словам собеседника издания, протоколы о нарушениях будут выписывать в электронной форме.

Другой источник из крупной страховой компании также подтвердил информацию о том, что работа Госавтоинспекции претерпит изменения.

Ранее неоднократно возникали слухи о том, что ГИБДД объединят с ППС. Однако эту информацию всегда опровергали представители МВД.