Почти 190 мест концентрации ДТП ликвидировано в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 190 мест концентрации ДТП ликвидировали в столице ГИБДД и Центр организации дорожного движения. Об этом заявил журналистам на итоговой пресс-конференции руководитель ЦОДД Вадим Юрьев.

Проблемные зоны на московских дорогах выделили в 2016 году, рассказал глава центра. Специалисты отметили 221 участок, на котором случились 925 ДТП. Погибли 40 человек, еще 1142 – получили ранения. "За 11 месяцев 2017 года отмечено снижение показателей аварийности на этих очагах аварийности: количества ДТП – на 61 процент (с 860 до 337), погибших – на 67 процентов (с 36 до 12), раненых – на 61 процент (с 1071 до 417), в том числе раненых детей на 50 процентов (с 82 до 41)", – цитирует Юрьева Агентство "Москва".

Из 221 выделенного участка 189 перестали быть местами концентрации аварий, заключил глава ЦОДД. По его словам, есть несколько вариантов решения проблемы с очагом аварийности, в том числе установка камер и изменение скоростного режима.

Методы борьбы с ДТП Юрьев разделил на два типа. В простые он отнес перенастройку светофоров, установку дополнительных знаков и организацию дежурств ДПС. К сложным решениям отнесены установка новых светофоров, организация "шумовых" полос, установка камеры фиксации нарушения, нанесение новой разметки. В некоторых случаях возможны комбинированные методы, добавил Юрьев.

Количество погибших в автомобильных авариях по столице в целом за 11 месяцев 2017 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 15,6 процента – до 439 человек.

Граждане смогут сами помогать обеспечивать безопасность на российских дорогах, если будет принят законопроект о "народных инспекторах". Он даст право пользователям портала госуслуг фиксировать нарушения ПДД на фото и видео и отправлять информацию о них властям. На основании зафиксированных гражданами проступков предлагается разрешить выписывать постановления о штрафах.