Росимущество продало Gelandewagen Шамсуарова за 6,1 млн руб

16 января, 09:23
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Росимущество продало на аукционе автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, за 6,1 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Изначально рыночную стоимость машины оценщики определили в 7,54 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия заявок на первых торгах стартовую цену снизили на 30 процентов.
Аукцион прошел 27 декабря 2017 года на электронной торговой площадке "Сбербанк-АСТ".
22 мая 2016 года Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая правила дорожного движения, URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/news/proisshestviya/09012018/21540]ехали по Ленинскому проспекту[/URLEXTERNAL] в сторону МКАД на Mercedes-Benz Gelandewagen. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете. В результате суд арестовал Маджидова, который сидел за рулем, на 15 суток, а остальных приговорили к обязательным работам.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: