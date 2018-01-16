Росимущество продало Gelandewagen Шамсуарова за 6,1 млн руб

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Росимущество продало на аукционе автомобиль Mercedes-Benz G63 AMG сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова, за 6,1 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Изначально рыночную стоимость машины оценщики определили в 7,54 миллиона рублей. Однако из-за отсутствия заявок на первых торгах стартовую цену снизили на 30 процентов.

Аукцион прошел 27 декабря 2017 года на электронной торговой площадке "Сбербанк-АСТ".

22 мая 2016 года Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков, грубо нарушая правила дорожного движения, URLEXTERNAL=https://www.m24.ru/news/proisshestviya/09012018/21540]ехали по Ленинскому проспекту[/URLEXTERNAL] в сторону МКАД на Mercedes-Benz Gelandewagen. На попытки сотрудников ДПС остановить их они не реагировали, а саму гонку транслировали в интернете. В результате суд арестовал Маджидова, который сидел за рулем, на 15 суток, а остальных приговорили к обязательным работам.