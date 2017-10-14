Фото: портал Москва 24

Портал Москва 24 выяснил, как получить права через МФЦ.

В марте 2017 года вступило в силу постановление, согласно которому теперь можно получать водительские удостоверения в многофункциональных центрах (МФЦ), минуя ГИБДД.

Это возможно при восстановлении водительского удостоверения после утери или кражи, замене прав по истечении срока действия, смене фамилии, а также в случае, если права пришли в негодность. Срок ожидания составит пять дней с момента подачи документов.

Кроме того, с 14 октября изменились правила проведения экзаменов на право управления машиной.

Тот, кто сдает экзамен в ГИБДД, должен пройти верификацию свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается получавших документы в других регионах.

Теперь обязательным стало также упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов. Экзамены не смогут сдать несовершеннолетние, а также лишенные прав ранее заявители, которые нарушили условия возврата водительских удостоверений.

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