Ford отзывает почти 4 тысячи автомобилей в России

Ford отзывает около четырех тысяч автообилей Focus, C-Max, Mondeo и Kuga в России из-за проблем со сцеплением. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Уточняется, что будут отозваны 3968 машин компании, которые были реализованы в период с 2011 по 2016 год.

По информации Росстандарта, поводом для отзыва автомобилей с шестиступенчатой коробкой передач стало подозрение на образование трещин на нажимном диске сцепления. Из-за этого, считают специалисты, возникает запах сцепления, снижается скорость и ухудшаются характеристики машин. Иногда, пояснили в ведомстве, в связи с образованием трещин на нажимном диске сцепления водители могут слышать шум из области коробки передач. Кроме того, в крайних случаях фрагменты сцепления или коробки передач ударяются о компоненты, которые расположены под капотом, в результате чего может возникнуть дым или пламя.

Уполномоченные представители компании "Форд Соллерс Холдинг" сообщат владельцам машин, которые попадают под отзыв, о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта, добавили в Росстандарте.