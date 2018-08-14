Ford отзывает почти 4 тысячи автомобилей в России

Фото: www.ford.ru
Ford отзывает около четырех тысяч автообилей Focus, C-Max, Mondeo и Kuga в России из-за проблем со сцеплением. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Уточняется, что будут отозваны 3968 машин компании, которые были реализованы в период с 2011 по 2016 год.
По информации Росстандарта, поводом для отзыва автомобилей с шестиступенчатой коробкой передач стало подозрение на образование трещин на нажимном диске сцепления. Из-за этого, считают специалисты, возникает запах сцепления, снижается скорость и ухудшаются характеристики машин. Иногда, пояснили в ведомстве, в связи с образованием трещин на нажимном диске сцепления водители могут слышать шум из области коробки передач. Кроме того, в крайних случаях фрагменты сцепления или коробки передач ударяются о компоненты, которые расположены под капотом, в результате чего может возникнуть дым или пламя.
Уполномоченные представители компании "Форд Соллерс Холдинг" сообщат владельцам машин, которые попадают под отзыв, о необходимости обратиться в ближайший дилерский центр для ремонта, добавили в Росстандарте.
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