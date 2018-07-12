Приложением "Парковки Москвы" пользуются 2,7 млн автомобилистов

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Стоянку в зоне платной парковки с помощью мобильного приложения оплачивают 83% столичных автомобилистов. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
С момента запуска приложение скачали уже больше 2,7 миллиона пользователей. По словам заместителя мэра Москвы, главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, еще 15% водителей оплачивают парковку с помощью SMS, еще около 2% пользуются паркоматами, голосовой оплатой и личным кабинетом.
Приложение также помогает избегать ошибок при оплате парковки. Оно каждый месяц проверяет сохраненные номера машин и находит те, которые были введены без региона, транслитерацией и с неправильным порядком символов. Если оно находит ошибку, то просит автовладельца перепроверить номер.
Сервис также помогает найти автомобиль на парковке и узнать про штрафы. В карте сервиса можно найти свою машину, оставленную на парковке, и проверить штрафы.
К чемпионату мира по футболу в сервисе появилась специальная отметка-пропуск для резидентов Арбата, Хамовников, Покровского-Стрешнева. По ней автомобилисты могут въехать в зону ограничений перед матчами.
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