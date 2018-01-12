Продажи автомобилей в России выросли в 2017 году

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Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2017 году выросли на 11,9 процентов – до 1,59 миллиона машин.

"Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России по итогам декабря увеличились на 14 процентов и составили 166 тысяч машин. По итогам всего 2017 года российский авторынок вырос на 11,9 процентов до 1,59 миллиона автомобилей, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

Отмечается, что лидером на российском авторынке является компания АвтоВАЗ, которая реализовала в 2017 году 311 тысяч 588 автомобилей Lada. Это на 17 процентов выше показателя 2016 года. Второе место по объему продаж заняла KIA (181 тысяч 947 машин).

При этом, самой продаваемой моделью в России стала KIA Rio. На втором месте идет Lada Granta. Третий результат показала Lada Vesta.

Ранее сообщалось, что самыми популярными марками легковых автомобилей в Москве являются Lada и Mercedes-Benz. За 11 месяцев 2017 года в российской столице было продано 22,2 тысячи подержанных автомобилей Lada и 18,2 тысячи Mercedes-Benz.

Уточняется, что в топ-10 самых востребованных москвичами подержанных автомобилей также вошли: Volkswagen, Ford, Hyundai, Nissan, Toyota, BMW, KIA и Audi.