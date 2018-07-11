Эксперт оценил риски упрощения регистрации новых автомобилей

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Возможность регистрировать новые автомобили у дилеров без посещения ГИБДД породит множество серых схем. Об этом заявил независимый автоэксперт Сергей Генкин.
По мнению эксперта, передает РИА Новости, если автодилеры, даже сертифицированные, получат право ставить машины на учет, то может сложиться такая же ситуация, как и с техосмотром. Как пояснил Генкин, "будут действительно официальные конторы, которые облегчат жизнь автомобилистам, но будет и множество теневых компаний, которые будут ставить на учет, например, угнанные автомобили".
Эксперт также подчеркнул, что в предлагаемых поправках должны быть четко прописаны меры контроля. "Опять же на примере ситуации с техосмотром уже видно, что контроля недостаточно, поэтому как они планируют брать на себя дополнительные функции, непонятно, и кто обязан будет это делать, тоже пока неизвестно", – отметил Генкин.
Ранее СМИ сообщили о планах Госдумы изменить порядок регистрации новых автомобилей. 17 июля нижняя палата парламента может рассмотреть во втором чтении законопроект, который позволит автомобилистам регистрировать новые машины у официального дилера без посещения ГИБДД. Документ был принят в первом чтении еще в 2013 году, но с того времени находился на доработке.
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