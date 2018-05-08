Путин оценил новый автомобиль проекта "Кортеж"

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Владимиру Путину понравился новый лимузин проекта "Кортеж". По словам и.о. пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, он будет использовать его в дальнейшем.

"Президент будет использовать далее именно этот автомобиль при передвижении кортежем. Но здесь важно подчеркнуть, и об этом вчера говорил министр Мантуров, что уже с осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей, и в продажу будут выставлены все модели: это и микроавтобусы, и короткий вариант, и длинный вариант. И уже с начала следующего года будут первые коммерческие поставки", – отметил Песков, передает РИА Новости.

Владимир Путин на церемонии инаугурации, которая состоялась 7 мая, выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец на новом автомобиле.

У представительской машина черного цвета есть характерная и вполне узнаваемая особенность – большая серебряная рама на капоте.

Автомобили проекта "Кортеж", предназначенные для членов правительства и президента, планируют показать в августе 2018 года на Московском международном автомобильном салоне.