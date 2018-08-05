Названы самые популярные в Москве модели автомобилей

Фото: depositphotos/Konstantinp

Kia Rio сохранила лидерство в рейтинге самых популярных автомобилей в Москве. Об этом свидетельствуют данные агентства "Автостат".

В первом и втором кварталах 2018 года эту модель купило 7 120 человек. На втором месте, как и ранее, размещается Hyundai Solaris. На третьем – Volkswagen Polo.

Далее в рейтинге фигурируют Hyundai Creta, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid и Kia Ceed.

За первые шесть месяцев 2018 года москвичи приобрели 112 тысяч автомобилей. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Москве выросли продажи новых "легковушек" премиум-класса. В январе–мае этого года москвичи купили 19,5 тысячи таких авто.