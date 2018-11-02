В Федерации автовладельцев одобрили планы МВД отменить знак "Шипы"

Планы МВД отменить обязательное использование знака "Шипы" прокомментировал вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов.

В разговоре c RT он назвал эту инициативу "абсолютно здравой идеей". Клевцов отметил, что "Шипы" – довольно большая наклейка, которая сильно ограничивает обзор водителям. По его словам, этот знак является пережитком советских времен, когда машины "не были оборудованы современными системами торможения".

Замглавы Федерации автовладельцев также напомнил изначально знак "Шипы" ввели для того, чтобы "информировать сзади идущих водителей, что на этом автомобиле установлены шипы, у него может быть уменьшена дистанция торможения". При использовании современных технологий необходимости в таком предупреждении нет, заявил эксперт.

По словам Клевцова, были случаи, когда после аварии виновным в ней признавали водителя, у которого отсутствовал знак "Шипы". "Это архаичная мера, которая никому не нужна", – подчеркнул представитель федерации. "Хорошо, что в МВД все же услышали голос водителей о ненужности этого знака на автомобилях", – добавил он.

Ранее замглавы МВД РФ Михаил Ваничкин, отвечая на запрос из Госдумы, подтвердил, что обязательная установка знака "Шипы" на автомобилях утратила свою актуальность. Подготовленный МВД проект постановления об отмене этого знака одобрили все профильные ведомства.