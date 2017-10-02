Kia анонсировала новый автомобиль для России

Фото: скрин с видео Kia Motors Russia

Компания Kia анонсировала новую модель для России, которая войдет в линейку X-Line. Видео опубликовано на канале Kia Motors Russia в YouTube.

Видео: Kia Motors Russia



Информации об автомобиле производитель не представил. Судя по видео, речь может идти о "внедорожной" версии Kia Rio нового поколения. Такой автомобиль под названием KIA KX Cross накануне представили для Китая.

Ранее стало известно, что для России представят только седан Kia Rio, а вместо обычного хэтчбека компания представит "внедорожную" модификацию Kia Rio.