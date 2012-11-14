Российские авиакомпании не будут обязаны возить инвалидов

Правила воздушных перевозок в России не изменены. Верховный суд не удовлетворил иск Общества защиты прав потребителей "Общественный контроль в действии". Организация хотела оспорить нормы, позволяющие авиакомпаниям произвольно отказывать в полете инвалидам-колясочникам.

Судья не стал обязывать перевозчиков размещать на борту инвалидов в креслах или лежачих больных вне зависимости от того, имеются ли в самолете соответствующие условия, сообщает РИА Новости.

Напомним, один из последних громких случаев отказа в перелете инвалидам произошел в октябре в "Домодедово". Группу людей с ограниченными возможностями не пустили на борт компании AirBerlin. Ссылаясь на правила перевозки, компания отказались пускать в самолет больше двух инвалидов в колясках.