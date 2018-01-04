Движение на трассе в ХМАО восстановили после ДТП с 10 погибшими

Движение на трассе в Югре, где произошла крупная авария, восстановлено. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее на участке дороги, где столкнулись автомобили, было организовано реверсивное движение.

ДТП с участием двух легковых автомобилей Mazda 6 и Renault Duster произошло в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. В аварии погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".