Власти Москвы выставляют на аукцион шесть земельных участков

31 октября 2012, 10:17
Столичные власти выставляют на инвестиционные торги шесть земельных участков, до конца года планируется выставить на аукцион еще более 10 объектов, информирует пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.
"Все земельные участки, выставляемые на торги, освобождены от имущественных и земельных обременений, поставлены на государственный кадастровый учет. Кроме того, в отношении каждого земельного участка подготовлен и утвержден градостроительный план застройки земельного участка (ГПЗУ) и рассчитаны параметры подключения к сетям инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В частности, речь идет об участке, площадью 0,2684 га, по адресу: 2-я Вольская улица, владение 17, корпус 3. Здесь предполагается строительство автотехцентра для торговли и сервисного обслуживания); об участке, площадью 0,78 га, расположенном по адресу: Зеленоград, коммунальная зона "Александровка", улица Александровка, проезд № 624. На этом участке должны возвести баню с пунктом бытового обслуживания, косметическим салоном, парикмахерской, приемным пунктом химчистки и физкультурно-оздоровительным залом с тренажерами.
На участке, площадью 0,1677 га, по адресу: улица Полярная, владение 37 планируется строительство центра автотехнического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; а на участке, площадью 0,2866 га, по адресу: Митино, мкр. 8, корпус 17 - строительство банковского учреждения.
Торговый комплекс шаговой доступности может появиться на участке, площадью 0,1854 га, по адресу: Марьинский Парк, мкр.12, корпус 104; а торгового-бытовой комплекс - на участке, площадью 1,856 га, по адресу: улица Наташи Качуевской, владение 1, уточнили в ведомстве.
Инвестиционные торги по шести земельным участкам назначены на 29 ноября 2012 года.
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