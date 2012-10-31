Власти Москвы выставляют на аукцион шесть земельных участков

Столичные власти выставляют на инвестиционные торги шесть земельных участков, до конца года планируется выставить на аукцион еще более 10 объектов, информирует пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"Все земельные участки, выставляемые на торги, освобождены от имущественных и земельных обременений, поставлены на государственный кадастровый учет. Кроме того, в отношении каждого земельного участка подготовлен и утвержден градостроительный план застройки земельного участка (ГПЗУ) и рассчитаны параметры подключения к сетям инженерной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об участке, площадью 0,2684 га, по адресу: 2-я Вольская улица, владение 17, корпус 3. Здесь предполагается строительство автотехцентра для торговли и сервисного обслуживания); об участке, площадью 0,78 га, расположенном по адресу: Зеленоград, коммунальная зона "Александровка", улица Александровка, проезд № 624. На этом участке должны возвести баню с пунктом бытового обслуживания, косметическим салоном, парикмахерской, приемным пунктом химчистки и физкультурно-оздоровительным залом с тренажерами.

На участке, площадью 0,1677 га, по адресу: улица Полярная, владение 37 планируется строительство центра автотехнического обслуживания и ремонта автотранспортных средств; а на участке, площадью 0,2866 га, по адресу: Митино, мкр. 8, корпус 17 - строительство банковского учреждения.

Торговый комплекс шаговой доступности может появиться на участке, площадью 0,1854 га, по адресу: Марьинский Парк, мкр.12, корпус 104; а торгового-бытовой комплекс - на участке, площадью 1,856 га, по адресу: улица Наташи Качуевской, владение 1, уточнили в ведомстве.

Инвестиционные торги по шести земельным участкам назначены на 29 ноября 2012 года.