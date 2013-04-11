Ветхие квартиры в Москве выставят на аукцион

Столичные власти намерены выставить на аукцион ветхие муниципальные квартиры. Соответствующие изменения в закон "Об основах жилищной политики" были приняты на заседании Московской городской думы 10 апреля.

Как отметили в Мосгордуме, изменения коснутся только коммерческого жилого фонда и не затронут другие виды муниципального жилья, частности, квартиры, которые предоставляются по договорам социального найма. На сегодня в столице более 100 коммерческих квартир, которые в дальнейшем могут выставить на торги.

Начальная стоимость такого жилья пока не сообщается.