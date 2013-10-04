Полотно Петрова-Водкина "Орфей" ушло с молотка за миллион долларов

3 октября состоялся аукцион "Русская живопись и графика XIX-XX веков". Одним из его лотов было ранее неизвестное полотно художника Кузьмы Петрова-Водкина. Огромная картина "Орфей" размером 113 на 81 сантиметр ушла с молотка за 30 миллионов рублей.

Авторство картины установили совсем недавно. Это раннее произведение Петрова-Водкина. Предыдущие хозяева приобрели его в салоне Москомиссионторга за 30 рублей как работу неизвестного художника. До настоящего времени "Орфей" висел на стене одной из московских квартир.

Торги проводил аукционный дом "Кабинетъ". Всего на торгах было продано 90 лотов из 172.