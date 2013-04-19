Рабочие не завершили укладку асфальта в районе Сокольники

Читательница M24.ru Светлана сообщает о незавершенных работах по укладке асфальта в районе Сокольники.

“В Сокольниках на Поперечном просеке в районе 3-го Лучевого просека уже неделю как вырезан кусок асфальта и прикрыт пластмассовой конструкцией”, – пишет читательница M24.ru.

Как уточняет читательница, в темное время суток, установленный пластмассовый отбойник заметить трудно. По словам Светланы, в настоящее время дыра в дорожном покрытии ничем не закрыта, а отбойник находится на обочине дороги.

Если вы стали очевидцем интересных случаев, автомобильных аварий, плохой работы коммунальных служб и других событий, присылайте нам ваши новости, фото и видео материалы – делайте новости вместе с M24.RU!

Скачайте приложение М24 для iPhone, Android или Windows Phone и воспользуйтесь специальной вкладкой. Зарегистрируйтесь в нашей соцсети и публикуйте новости. Следите за новостями жителей города в Твиттере.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!