Московский военкомат откроет "горячую линию" для призывников 1 октября
Московский военкомат 1 октября откроет "горячую линию" для призывников, говорится на официальном сайте района Арбат.
Она будет работать по 31 декабря 2013 года.
Телефон "горячей линии" по вопросам призыва граждан на военную службу в Москве: 8 (495) 679-19-26. Время работы: рабочие дни - с 9.00 до 18.00; предвыходные и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.
Добавим, осенний призыв 2013 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря.
В весенний призыв в армию поступило более 150 тысяч человек, при этом большинство из них пришли добровольно. При этом уменьшилось число тех, кто избегает призыва. Таких за весеннюю кампанию было около 30 тысяч новобранцев.
