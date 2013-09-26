Московский военкомат откроет "горячую линию" для призывников 1 октября

Московский военкомат 1 октября откроет "горячую линию" для призывников, говорится на официальном сайте района Арбат.

Она будет работать по 31 декабря 2013 года.

Телефон "горячей линии" по вопросам призыва граждан на военную службу в Москве: 8 (495) 679-19-26. Время работы: рабочие дни - с 9.00 до 18.00; предвыходные и предпраздничные дни - с 9.00 до 17.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00.

Добавим, осенний призыв 2013 года начнется 1 октября и закончится 31 декабря.

В весенний призыв в армию поступило более 150 тысяч человек, при этом большинство из них пришли добровольно. При этом уменьшилось число тех, кто избегает призыва. Таких за весеннюю кампанию было около 30 тысяч новобранцев.