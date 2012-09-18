На присоединенных к Москве территориях появился новый военкомат

На присоединенных к Москве территориях появился новый отдел военного комиссариата. Военкомат будет принимать призывников Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщил военный комиссар столицы Владимир Регнацкий.

В результате общее количество призывных комиссий в городе увеличилось до 146, информирует "Интерфакс".

Что касается общего количества подлежащих к призыву на военную службу осенью 2012 года, то эти показатели не будут существенно отличаться от показателей минувшей весенней кампании. По сообщению Минобороны, весной этого года в ряды российской армии были призваны 155 570 человек.

Сейчас в ведомстве проводят плановую работу по подготовке к грядущему осеннему призыву.