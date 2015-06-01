Около полутора тысяч контрактников проверили на полиграфе в ВВО

Около полутора тысяч призывников-контрактников проверили на полиграфе с конца прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, где и проводился эксперимент.

Первый прибор был установлен в Хабаровске. Тестирование проходили не все кандидаты. На полиграфе проверяли лишь тех, кому углубленное диагностическое исследование рекомендовала комиссия. При этом проверка проводилась с согласия призывника.

Если эксперимент признают удачным, специальной аппаратурой оснастят все пункты отбора кандидатов на военную службу по контракту на территории Восточного военного округа, передает телеканал "Москва 24".