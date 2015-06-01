Форма поиска по сайту

01 июня 2015, 09:32

Политика

Около полутора тысяч призывников-контрактников проверили на полиграфе

Около полутора тысяч призывников-контрактников проверили на полиграфе с конца прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, где и проводился эксперимент.

Первый прибор был установлен в Хабаровске. Тестирование проходили не все кандидаты. На полиграфе проверяли лишь тех, кому углубленное диагностическое исследование рекомендовала комиссия. При этом проверка проводилась с согласия призывника.

Если эксперимент признают удачным, специальной аппаратурой оснастят все пункты отбора кандидатов на военную службу по контракту на территории Восточного военного округа, передает телеканал "Москва 24".

армия оборона полиграф контрактники

