В "Гараже" открывается выставка о временной архитектуре парка Горького

В московском центре современной культуры "Гараж" 20 октября откроется выставка "Временная архитектура парка Горького: от Мельникова до Бана". Экспозиция будет посвящена истории сооружений на территории парка до наших дней.

Отдельное внимание уделено современной архитектуре и влиянию архитектуры эпохи авангарда на современных авторов, отмечается на сайте "Гаража". Среди проектов, которые будут представлены на выставке, – работы Константина Мельникова, Ивана Жолтовского, Алексея Щусева, Вячеслава Олтаржевского, Александра Власова, Федора Шехтеля, Владимира Щуко, Пантелеймона и Ильи Голосовых, Моисея Гинзбурга и других.

Кроме того, можно будет оценить вклад художников и скульпторов, приложивших свою руку к оформлению парка – Александра Экстера, Александра Куприна, Кузьмы Петров-Водкина, Аристарха Лентулова, Игнатия Нивинского, Сергея Коненкова, Ивана Шадра, Верой Мухиной.

Временные постройки играют важную роль в развитии мировой архитектуры. Именно на недорогих проектах всегда было наиболее удобно экспериментировать художникам.

Отметим, что в скором времени Центральный парк культуры и отдыха имени Горького ждет реконструкция. В начале июля 2012 года был объявлен тендер на концепцию развития парка, который выиграла британская компания LDA Design. Окончательный вариант концепции появится в январе 2013 года.