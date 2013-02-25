Аренда в переходах московского метрополитена вырастет в два раза

Арендные ставки для предпринимателей, чьи торговые палатки расположены в подземных переходах метрополитена, вырастут в среднем в два раза. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал зам. руководителя секции мелкорозничной торговли Московской торгово-промышленной палаты, руководитель Ассоциации арендаторов подземных пешеходных переходов Сергей Марков.

"Представители малого и среднего бизнеса заключают прямые договоры на получение электроэнергии либо с Моссветом, либо с Гормостом, либо с Метрополитеном. Метрополитен поднимает ставки в два раза. Он подошел к повышению ставок дифференцированно. Все экономически обосновано", - отметил Марков.

Напомним, столичные власти намерены поднять ставки на аренду площадей в подземных переходах. По некоторым объектам, аренда вырастет почти в 11 раз. По расчетам Главного контрольного управления города Москвы (Главконтроля), это позволит увеличить поступления в бюджет в 12,5 раз - с нынешних 160 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей.