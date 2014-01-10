На выставке "Электронная Москва" дети смогут создать мультфильмы

11 и 12 января на выставке "Электронная Москва" вновь пройдут мастер-классы "Мультик своими руками", на которых дети смогут освоить новые технологии и использовать разные материалы для создания видеоролика.

Гости выставки полностью создадут мультики своими руками - от разработки сценария до озвучивания. Темы сюжета - выставка "Электронная Москва" и город будущего. Стоит отметить, что мультфильмы будут транслировать в шатре.

По окончании мастер-класса каждый участник сможет записать свое видео на флешку или получить его по электронной почте.

Для участия в мастер-классах, квестах, соревнованиях или экскурсиях рекомендуется предварительно записаться по телефону: 8(929)599-82-77.

С 4 по 8 января в мастер-классах приняло участие 160 детей. Всего же в Новом году за пять дней выставку "Электронная Москва" посетило более четырех тысяч человек.

Начало мастер-класса – в 13.00.