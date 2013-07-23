Форма поиска по сайту

23 июля 2013, 15:04

Общество

Бутылка водки должна стоить минимум 300 рублей - Онищенко

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает поднять стоимость бутылки водки минимум до 300 рублей. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами.

"Алкоголь станет менее доступным и таким образом поможет в борьбе с пьянством", - цитирует "Интерфакс" главу Роспотребнадзора.

Онищенко также добавил, что поддерживает повышение акцизов на табак.

Напомним, что в сентябре 2012 года Онищенко сообщил, что в России насчитывается около трех миллионов граждан, страдающих алкоголизмом. По его словам, нескольким миллионам граждан, которые без спиртного уже не могут, до сих пор не поставлен диагноз "алкоголизм".

алкоголь Геннадий Онищенко водка

