Бутылка водки должна стоить минимум 300 рублей - Онищенко

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предлагает поднять стоимость бутылки водки минимум до 300 рублей. Об этом он заявил во вторник на встрече с журналистами.

"Алкоголь станет менее доступным и таким образом поможет в борьбе с пьянством", - цитирует "Интерфакс" главу Роспотребнадзора.

Онищенко также добавил, что поддерживает повышение акцизов на табак.

Напомним, что в сентябре 2012 года Онищенко сообщил, что в России насчитывается около трех миллионов граждан, страдающих алкоголизмом. По его словам, нескольким миллионам граждан, которые без спиртного уже не могут, до сих пор не поставлен диагноз "алкоголизм".