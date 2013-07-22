Полиция рассмотрит заявление от избитого на митинге оппозиционера

Столичная полиция рассмотрит заявление оппозиционера Дмитрия Монахова, утверждающего, что его избили в ходе несанкционированной акции 18 июля. Об этом M24.ru сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как уточнил представитель полиции, заявление будет рассмотрено в порядке, установленном законом.

Напомним, вечером 18 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция в поддержку Алексея Навального, которого ранее суд приговорил к пяти годам колонии общего режима за хищение более 10 тысяч кубометров леса.

В ходе акции неизвестные обклеили стены и двери Госдумы наклейками и плакатами с оскорбительными надписями. Сотрудники полиции призывали собравшихся расходиться и задерживали только нарушавших общественный порядок.