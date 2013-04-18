Сезон "гайд-парков" в Москве откроют 300 одиноких девушек

Столичный парк Горького получил первые заявки на проведение публичных мероприятий 1 мая. Об этом сообщается на официальном сайте парка.

Гайд-парк находится на Пушкинской набережной у Крымского моста и вмещает до двух тысяч человек. Здесь будут проводиться открытые, мирные акции в форме собраний, митингов, демонстраций или пикетов. Они будут направлены на свободное выражение мнений и выдвижение требований по вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни.

Первого мая с 15:00 до 17:00 пройдет митинг одиноких девушек, в котором примут участие 300 человек. С 19.00 до 22.00 состоится акция под названием "Празднование дня труда в другом контексте" с количеством участников до 500 человек.

Напомним, всего в Москве будет два гайд-парка: парк "Сокольники" и парк Горького. Заявки на проведение митингов можно подавать через интернет. Парк "Сокольники" пока не получил ни одной заявки.