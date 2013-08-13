13 августа 2013, 20:54Экономика
МОЭК завершил подготовку к переходу к новому собственнику
МОЭК готов к передаче оперативного управления новому собственнику. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Лихачев.
"Сегодня компания, получившая оценку рынком в 3 млрд долларов, полностью готова к передаче оперативного управления новому собственнику", - сказал он.
Продажа акций Московской объединенной энергетической компании - одна из крупнейших сделок в истории российской приватизации.
Объем средств, привлеченных в городской бюджет в результате приватизации МОЭК, в пять раз превосходит размер совокупных доходов от реализации приватизационной программы Москвы за 2012 год, отметили в компании.
Напомним, акции МОЭК купила дочерняя компания Газпрома. 89,9% акций МОЭК были проданы за 98,6 миллиардов рублей.
Как сообщалось ранее, решение о продаже акций было принято, чтобы привлечь эффективного собственника, так как в настоящее время предприятие является убыточным. При этом город сможет контролировать деятельность предприятия через тарифную политику.
