МОЭК завершил подготовку к переходу к новому собственнику

МОЭК готов к передаче оперативного управления новому собственнику. Об этом заявил генеральный директор компании Андрей Лихачев.

"Сегодня компания, получившая оценку рынком в 3 млрд долларов, полностью готова к передаче оперативного управления новому собственнику", - сказал он.

Продажа акций Московской объединенной энергетической компании - одна из крупнейших сделок в истории российской приватизации.

Объем средств, привлеченных в городской бюджет в результате приватизации МОЭК, в пять раз превосходит размер совокупных доходов от реализации приватизационной программы Москвы за 2012 год, отметили в компании.

Напомним, акции МОЭК купила дочерняя компания Газпрома. 89,9% акций МОЭК были проданы за 98,6 миллиардов рублей.

Как сообщалось ранее, решение о продаже акций было принято, чтобы привлечь эффективного собственника, так как в настоящее время предприятие является убыточным. При этом город сможет контролировать деятельность предприятия через тарифную политику.