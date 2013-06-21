В аэропортах Москвы готовятся к прибытию террориста

Во всех аэропортах Москвы в пятницу усилены меры безопасности. Как передает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, это связано с поступившей информацией о готовящемся теракте.

Неизвестный позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу города Копейска Челябинской области и сообщил, что из Челябинска в Москву вылетел самолет, на борту которого находится террорист, намеревающийся устроить взрыв в столице.

"Информация передана подразделениям транспортной полиции всего московского авиаузла, по прилету все борта из Челябинска будут тщательно проверяться", — сказала представитель Управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.