07 августа 2013, 09:41

Транспорт

Аэропорт Томска принял рейсы из Москвы, которые не могли сесть утром

Рейсы из Москвы, которые сегодня из-за тумана первоначально не смогли приземлиться в Томске и были отправлены в порт Барнаула, прибыли в аэропорт назначения. Речь идет о рейсах авиакомпаний "ЮТэйр", "Трансаэро" и S7, передает агентство РИА Новости со ссылкой на справочную службу томского аэровокзала.

Кроме того, еще один рейс - компании "Аэрофлот" - вылетал из Москвы с задержкой и приземлился в Томске на три часа позже.

Задержка прилета московских рейсов в среднем составила шесть часов.

Ситуация, при которой рейсы не могли сесть в Томске из-за тумана, уже была в аэропорту 1 и 6 августа.

