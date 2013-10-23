Должникам по оплате ЖКУ не будут ограничивать выезд за границу

Депутаты Госдумы приняли решение о нецелесообразности введения ограничений на выезд за границу должникам по коммунальным платежам. Тему обсуждали во время круглого стола "Реформы ЖКХ: поправки в Жилищный кодекс".

"Штрафы возможно взыскать только по решению суда. Поэтому ввести такую практику будет довольно сложно. Из огромного объема штрафов судам удается взыскивать лишь малую часть", - заявил зампредседателя Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Предложение закрыть границу злостным неплательщикам высказал во время заседания замдиректора государственного учреждения "Дирекция заказчика ЖКХ и благоустройства" САО Ростислав Пасько.