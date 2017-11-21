В столице за 10 лет построили 25 новых коллекторов

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В столице с 2007 года построили 25 новых коллекторов, общая протяженность которых достигает 35 километров. Об этом сообщил начальник управления эксплуатации систем электро-, тепло-, газоснабжения столичного департамента ЖКХ Юрий Семенов.

"Сегодня мы заканчиваем кабельный коллектор "Пресня", который свяжет подстанцию с потребителями близлежащих районов: Арбат, Хамовники, Пресня", – цитирует Семенова Агентство "Москва". По его словам, в коллекторе проложат все необходимые коммуникации для обеспечения москвичей электричеством, телефонной связью и высокоскоростным интернетом. "Это позволит обеспечить развитие бизнеса и производства", – подчеркнул Семенов.

Он также уточнил, что в настоящее время идет строительство еще нескольких коллекторов, включая "Мещанский", "Кожухово" и "Белорусский". Общая протяженность этих коллекторов, добавил Семенов, будет равна пяти километрам.

Ранее сообщалось, что в Лефортово откроется новый снегоплавильный комплекс для утилизации осадков с улиц, площадью 1040 квадратных метров. Новый пункт переработки построят с учетом технологий тщательной очистки воды. Снег отфильтруют от крупного мусора, расплавят циркулирующей теплой водой и очистят от примесей. Затем вода поступит в блок очистных сооружений, где с помощью фильтров получит вторичную обработку. После этого она попадет в водосток.

К зиме в столице начали готовиться в октябре. В подвалах жилых домов обследовали трубы, отремонтировали около ста километров теплосетей, к первым заморозкам проверили уборочную технику. Для антигололедной обработки московских улиц закупили жидкие реагенты и несколько тысяч контейнеров с щебнем и гранитной крошкой.