В Зеленограде появилась Аллея счастья

Новобрачные Зеленограда могут теперь вешать "замки счастья" не на одно металлическое дерево, а сразу на три. В городском округе состоялось открытие Аллеи счастья, на которой "высадили" сразу несколько кованых "растений".

Первое металлическое дерево для новобрачных установили в Зеленограде пять лет назад. С тех пор оно настолько переполнилось символическими замочками, что не могло больше вмешать новые. Так как кованое "растение" пользовалось среди молодожен большим спросом, было решено открыть для связывающих свои судьбы пар целую Аллею счастья.

"Саженцы" выполнены в форме двух совмещенных сердец, которые символизируют мужчину и женщину, а также образуют одно маленькое сердечко – ребенка. Венчают деревья обручальные кольца.