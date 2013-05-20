Ярмарки выходного дня в столице приведут к единому облику

В каждом округе разработали свой стиль для ярмарок выходного дня

Ярмарки выходного дня отказались от услуг коммерческих подрядчиков по уборке, охране и установке оборудования. Эти функции переданы единому городскому подрядчику ГБУ "Автодор". Таким образом столичный департамент торговли и услуг планирует упростить администрирование работы ярмарок и исключить случаи "поборов" с торгующих.

Об этом рассказал на брифинге в Зеленоградском административном округе глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, в этом году в столице утверждено 133 площадки на 4861 торговое место для продавцов ярмарок выходного дня. Получить разрешение на торговлю теперь можно не только на три дня, но и сразу на три месяца. Это поможет фермерам планировать работу на более длительный срок.

На брифинге департамент торговли и услуг представил новое оформление ярмарок выходного дня, созданное Москомархитектурой. Ярмарки в Зеленограде уже сегодня имеют единый внешний вид, а переход на яркие и нарядные шатры в других округах столицы планируется с 1 июня.