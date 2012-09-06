В поликлиниках Зеленограда появятся call-центры

Жители Зеленограда вскоре смогут получать в поликлиниках любую информацию в круглосуточном режиме, позвонив по телефону в call-центры. Такие пункты приема звонков появятся в каждой городской поликлинике, сообщила заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Нина Суслонова.

Данный вопрос обсуждался на прошедшей 5 сентября встрече с ветеранскими общественными организациями, отмечается на официальном информационном портале Зеленограда.

Call-центры создаются в первую очередь для пожилых категорий населения, которым необходимо общение с медицинским персоналом.

Звонки в регистратуру медучреждения зачастую коротки и не достаточно информативны, что вызывает недовольство пациентов. В ведомстве рассчитывают, что многоканальные call-центры решат эту проблему.

Добавим, что в медучреждениях планируют улучшить условия труда врачей поликлиник, увеличив среднее количество медперсонала. Вскоре на одного врача будет приходится четыре работника, которые будут выполнять функции помощников.