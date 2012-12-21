Новая электростанция заработала на западе Москвы

На западе Москвы введена в эксплуатацию газотурбинная электростанция "Терешково", предназначенная для обеспечения электрической и тепловой энергией жилых домов района Солнцево.

"Решение о строительстве ГТЭС "Терешково" было принято в связи с необходимостью наращивать генерирующие мощности города в условиях ежегодно увеличивающегося потребления электроэнергии", – сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

В материале отмечается, что ежедневно станция будет вырабатывать 178,2 МВт электрической и около 150 Гкал/ч тепловой энергии.

Электростанция расположена на Боровском шоссе, в коммунальной зоне "Терешково".