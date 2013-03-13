13 марта 2013, 13:32Город
Асфальт в одном из дворов на западе Москвы укладывают на снег
"Укладка асфальта производится в снег на улице Матвеевская д. 42 к.1", - уточняет читатель.
В видеоматериале можно увидеть, как работники дорожных служб укладывают асфальт, не убрав при этом обледеневший слой снега.
