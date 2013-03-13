Асфальт в одном из дворов на западе Москвы укладывают на снег

Необычным способом рабочие решили уложить асфальт в одном из дворов на Матвеевской улице на западе Москвы. Как сообщает читатель M24.ru Денис, укладка асфальта происходит на не расчищенном от снега участке дороги.

"Укладка асфальта производится в снег на улице Матвеевская д. 42 к.1", - уточняет читатель.

В видеоматериале можно увидеть, как работники дорожных служб укладывают асфальт, не убрав при этом обледеневший слой снега.

Напомним, что вы можете сообщить нам важную новость, рассказать об интересном событии любым удобным для вас способом.

Присылайте нам фотографии и видео интересных случаев, автомобильных аварий и примеров плохой работы коммунальных служб – делайте новости вместе с M24.ru.