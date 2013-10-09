Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября 2013, 12:22

Политика

Прокурором ЗАО назначен советник юстиции Григорий Радионов

Советник юстиции Григорий Радионов назначен прокурором Западного округа Москвы. 8 октября его утвердил в должности генпрокурор Юрий Чайка, а 9 октября он приступил к новым обязанностям.

Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, свою карьеру Григорий Радионов начинал в Басманной прокуратуре следователем. После он стал старшим следователем и заместителем межрайонного прокурора.

Последние три года будущий прокурор ЗАО возглавлял Мещанскую межрайонную прокуратуру Москвы. Он награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

Сайты по теме

ЗАО назначения прокуратура власть

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика