Прокурором ЗАО назначен советник юстиции Григорий Радионов

Советник юстиции Григорий Радионов назначен прокурором Западного округа Москвы. 8 октября его утвердил в должности генпрокурор Юрий Чайка, а 9 октября он приступил к новым обязанностям.

Как сообщается на сайте столичной прокуратуры, свою карьеру Григорий Радионов начинал в Басманной прокуратуре следователем. После он стал старшим следователем и заместителем межрайонного прокурора.

Последние три года будущий прокурор ЗАО возглавлял Мещанскую межрайонную прокуратуру Москвы. Он награжден Почетной грамотой Генерального прокурора Российской Федерации.

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