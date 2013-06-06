Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня 2013, 15:08

Город

На Мосфильмовской улице загорелся строящийся дом

Фото: Читатель M24.ru

Днем 6 июня в строящемся доме на Мосфильмовской улице произошел пожар, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного МЧС.

Как рассказал собеседник сетевого издания, сигнал о возгорании по адресу Мосфильмовская улица, дом 8 поступил в 14.12. Согласно сервис "Яндекс. Карты" там расположен ЖК "Мосфильмовский".

Пожар произошел в подвале строящегося здания на площади 15 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 14.30. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

ЗАО пожары Мосфильмовская улица чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика