Новомосковский отдел ЗАГСа переехал в новое помещение

С 29 декабря Новомосковский отдел ЗАГС начинает работать в новом помещении по адресу: город Московский, микрорайон 3, дом 11. Об этом сообщает Управление записи актов гражданского состояния Москвы.

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