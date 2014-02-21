Москвичи смогут провести свадебную церемонию в ЗАГСе в Коломенском

Фото: http://mgomz.ru

Столичные молодожены могут подать заявления на регистрацию брака во Дворец бракосочетания в Коломенском, сообщает пресс-служба управления записи актов гражданского состояния города Москвы.

"Залы для проведения торжественных церемоний бракосочетания являются памятниками истории и предоставляются администрацией музея, поэтому при подаче заявления о заключении брака необходимо заключение договора и оплата услуг музея-заповедника", - отмечается в сообщении.

Торжественная церемония будет проводиться в одном из самых древних и красивейших мест современной Москвы, загородной резиденции русских царей – Коломенском. Отметим, что дворец царя Алексея Михайловича соединил в себе все самые лучшие традиции русского зодчества конца XVII века, его называли "восьмым чудом света".