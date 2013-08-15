Форма поиска по сайту

15 августа 2013, 13:45

Общество

Подмосковные загсы станут автоматизированными

В Московской области к 2018 году модернизируют 75% помещений органов ЗАГС в рамках программы "Социальная защита населения". Об этом рассказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Лидия Антонова.

По ее словам, органы ЗАГС Подмосковья будут обеспечены бланками свидетельств о государственной регистрации.

Кроме того, они станут полностью автоматизированными, а архивный фонд записей гражданского состояния с 1937 по 1950 годы приведут в соответствие с требованиями постоянного хранения.

Напомним, что теперь забронировать дату бракосочетания можно в режиме онлайн на портале госуслуг. Зарезервировать дату регистрации брака можно не ранее, чем за три месяца до выбранного дня свадьбы.

ЗАГСы модернизация мо

