22 марта 2013, 11:46

Город

Культурно-досуговый комплекс появится на юге Москвы

Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась с оформлением градплана земельного участка для строительства многофункционального культурно-досугового комплекса на юге города.

"Расчетная наземная площадь объекта составит 20 000 кв. метров, в том числе площадь многозального кинотеатра – 14 000 кв. метров, торговых объектов – 3 000 кв. метров, объектов общественного питания – 2 000 кв. метров, объектов бытового обслуживания - 200 кв. метров, детских игровых комнат - 800 кв. метров", – сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь подземного паркинга, рассчитанного на 400 машино-мест, не превысит 12,3 тысячи квадратных метров, отмечается в тексте.

Комплекс появится на месте сносимых производственных помещений ОАО "Московский станкостроительный завод им. Серго Орджоникидзе" 1960-1970-х годов строительства.

Культурно-досуговый комплекс расположится по адресу: улица Орджоникидзе, дом 11, строение 35.

