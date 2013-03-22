Кремль впервые примет участие в акции "Час Земли"

Президент России Владимир Путин впервые примет участие в экологической акции "Час земли". 23 марта на час будет выключен свет в Кремле. Решение Путина присоединиться к акции связано со вниманием, которое он уделяет проблемам экологии и заботе об окружающей среде, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Напомним, "Час Земли" – ежегодная акция, которая проводится в последнюю субботу марта. В 20.30 по местному времени ее участники выключают свет и другие не жизненно важные приборы на один час. Цель акции – привлечь внимание к проблемам охраны окружающей среды. Столица принимает в ней участие уже пятый год подряд.

В этом году на один час будет выключено освещение на 86 объектах, среди них здание МГУ и трамплин на Воробьевых горах, здания мэрии на Тверской,13 и на Новом Арбате 36, а также Большая и малая спортивные арены и дворец спорта в Лужниках, "Дом на набережной", ряд мостов, здание Киевского вокзала, ресторан "Пекин".

Также останутся без подсветки радиобашня на Шаболовке, высотное здание на Котельнической набережной, Пушкинский музей, библиотека Ленина, здания МГЛУ, МАДИ и МЭИ и др.

Кроме того, на 23 февраля в рамках акции назначен велопробег из парка Фили в парк Горького. В 18.30 - велосипедисты-участники флешмоба "Велосветлячки" поедут по одной из велотрасс, которая соединит два парка.