Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая 2015, 16:55

Политика

Президент РФ поручил решить проблему с лекарствами для льготников

Владимир Путин поручил разобраться с задержками поступления жизненно важных лекарств в аптеки российских городов. Об этом президент России заявил на совещании по исполнению майских указов.

В заседании приняли участие руководители ряда регионов, в том числе Сергей Собянин, министры и глава российского правительства, передает телеканал "Москва 24".

Владимир Путин обратил внимание на то, что льготники не всегда вовремя получают нужные препараты, люди вынуждены неделями ждать, когда лекарства поступят в аптеку. Проблема должна быть решена, подчеркнул президент.

Также на заседании затронули такие важные социальные темы как образование и оплата труда.

Владимир Путин аптеки лекарства

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика