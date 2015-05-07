Президент РФ поручил решить проблему с лекарствами для льготников

Владимир Путин поручил разобраться с задержками поступления жизненно важных лекарств в аптеки российских городов. Об этом президент России заявил на совещании по исполнению майских указов.

В заседании приняли участие руководители ряда регионов, в том числе Сергей Собянин, министры и глава российского правительства, передает телеканал "Москва 24".

Владимир Путин обратил внимание на то, что льготники не всегда вовремя получают нужные препараты, люди вынуждены неделями ждать, когда лекарства поступят в аптеку. Проблема должна быть решена, подчеркнул президент.

Также на заседании затронули такие важные социальные темы как образование и оплата труда.